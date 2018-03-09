Bakan Kaya, kadınları güçlendirecek yeni adımları anlattı

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - MERVE YILDIZALP- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'de ilk kez kadınların güçlendirilmesine yönelik hazırlanan eylem planıyla, sezaryenle doğum oranlarının düşürülmesinden cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarının gerçekleştirilmesine, bilişim sektöründe 200 bin kadının eğitilmesine kadar uzanan birçok yeni adımın atılacağını bildirdi.

Bakan Kaya, 2018-2023 dönemini kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında hayata geçirilecek yeni uygulamaları anlattı.

Bakanlıkça Türkiye'de ilk defa, çok kapsamlı hazırlanan eylem planının kadınların güçlendirilmesi amacını taşıdığını vurgulayan Kaya, kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde hazırlanan planın uygulanmasını da yakından takip edeceklerini söyledi.

Bakan Kaya, planın "eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya" olmak üzere 5 ana başlıktan oluştuğunu aktararak, "Ülkenin tüm kadınlarını güçlendirmek üzere bu eylem planımızı titizlikle uygulayacağız. Türkiye'nin kadınlarını güçlendirmek hedefimiz. 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye' diyoruz. İnşallah '2023 Türkiyesi'ne, ülkemizin kadınlarını daha da güçlendirerek girmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.





- "Okuma yazma bilmeyen kadın kalmayacak"

AK Parti hükümetleri döneminde eğitimde çok önemli çalışmalara imza atıldığını dile getiren Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bizzat takip ettiği kampanyaların yürütüldüğünü anımsattı.

Bakan Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Haydi Kızlar Okula" gibi birçok kampanyayla kız çocuklarının ilk ve ortaöğretimde okullaşma oranlarında tarihi bir başarının sağlandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kız çocuklarının okullaşma oranında ortaöğretimde yaklaşık yüzde 82,5'i bulmuş durumdayız. Buraya nereden geldik, yüzde 45'ten yüzde 82,5'e çıktık. Bu gerçekten çok önemli bir başarı. Yine yükseköğretimde kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 13'lerden yüzde 44'leri buldu. Yaklaşık 3,2 kat bir artış sağladık. Şu an kız çocuklarımızın üniversitedeki oranı erkeklerin önüne geçti.

İnşallah biz bunları daha da arttırmayı hedefliyoruz. Eğitim başlığımızın altında özellikle ilköğretimde okula erişimi olmayan hiçbir kız çocuğumuzun kalmamasını hedefliyoruz. Yani 100'de 100 hedefimiz var. Okuma yazma bilmeyen hiçbir kadınımız kalmasın istiyoruz. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüyen bir okuma yazma seferberliği var. Biz de Bakanlık olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla bu seferberliğe destek vereceğiz. İnşallah ülkemizde okuma yazma bilmeyen kadın kalmayacak."





- STEM alanındaki kızların oranı arttırılacak

Bakan Kaya, plan kapsamında yükseköğrenimdeki kızların sayısını daha da yükseltmeyi amaçladıklarını, özellikle fen, teknoloji, mühendislik ile matematik kelimelerinin İngilizce karşılıklarından oluşan ve kısaca "STEM" olarak adlandırılan alanlarda, kızların sayısını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaya, bu yönde süren projelerin bulunduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde, bu 5 yıllık süreçte çok daha fazla projeyle, genç kızlarımızı bu alanlarda eğitim almaya cesaretlendirici, bilgilendirici kampanyalarla, inşallah STEM alanındaki kızlarımızın oranını artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

- Kadınlar ekonomik hayatta daha aktif yer alacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alma hedefine dikkati çekerek, "İki kanatlı bir kuşa benzetirsek ülkemizi, bir kanadı erkeklerse diğer kanadı kadınlar. Eğer yükselmek istiyorsa bir kuş iki kanadını birlikte çırpması gerekiyor. Kadınların ekonomik hayata daha yüksek oranda katılımını sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaya, "Dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girme hedefini tutturmamız için mutlaka ve mutlaka kadın istihdamını, her alandaki kadın sayısını artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın istihdamında son 12 yıllık süreçte yüzde 75'lik bir artış sağladıklarını ve bu oranın Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında en yüksek oran olduğunu söyleyen Kaya, "Bugün kadınların iş gücüne katılım oranı, kasım ayı değerleriyle yüzde 38, 2023 hedefimiz ise yüzde 41. Bunun için politikalarımızda, kadınlarımızın ekonomik hayatın içerisinde daha aktif yer almalarını sağlayacağız." dedi.





- Hedef bilişim alanında 200 bin kadının istihdamı

Bakan Kaya, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda "ekonomi" başlığı altında yoğunlaşılacak çalışmalara ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Çağın mesleği bilişim. Özellikle bilgi teknolojileri alanında eylem planımızda 200 bin kadının istihdam edilmesini bekliyoruz. 200 bin kadını bu konuda eğiteceğiz çünkü geleceğin meslekleri artık bu alanda. Kadınlarımızın her alanda olmasını istiyoruz ama özellikle hedefimiz, çağın ihtiyaçları doğrultusunda onlara eğitimler vermek. Bu anlamda yeni projelerimiz var. Kadınlarımıza eğitim verip onları istihdamın içine katmayı hedefliyoruz."





- Cinsiyete duyarlı bütçe yapılacak

Cinsiyete duyarlı bütçeleme yapmayı hedeflediklerini de ifade eden Bakan Kaya, "Cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarını bu yıl itibarıyla başlatacağız. Bu çok önemli bir kavram. Bütün kamu kurum kuruluşlarında 'toplumsal cinsiyet eşitliği' dediğimiz eşitlik ilkesini, inşallah bütçelemede uyguluyor hale geleceğiz." diye konuştu.

Sadece Bakanlık değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelemesinin bu şekilde yapılmasıyla, kadınların daha da güçlü hale geleceğine inandığını belirten Kaya, bu uygulama kapsamında bütçenin her kaleminin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilkeleri doğrultusunda hazırlanacağını bildirdi.





- Sezaryen oranlarının azaltılması için kampanyalar yapılacak

Bakan Kaya, AK Parti hükümetleri döneminde sağlık alanında da büyük bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Sağlıkta dönüşüm programının, dünyanın birçok ülkesinde örnek alındığının ve takdir edildiğinin altını çizen Kaya, sağlık destekleriyle kadınların hayatına yıllar katmayı umduklarını dile getirdi.

Kaya, "Sağlıklı yaşam konusunda kadınlara eğitimler vereceğiz. Onlara sağlıklı yaşam imkanları, ortamları oluşturacağız. Bir diğer önemli bulduğumuz konu, Türkiye'de sezaryen doğum, çok yüksek oranlara çıktı, yüzde 52'lerde. Bu oranı da düşürmeyi hedefliyoruz çünkü dinamik nüfus yapımız en çok önemsediğimiz, değerli bulduğumuz yapımız. Sezaryen doğum, nesillerin devamı noktasında da ciddi bir tehdit çünkü ilk çocuğunu sezaryenle doğuran bir kadının çocuk sayısı kısıtlanıyor." ifadelerini kullandı.

Sezaryen doğumun endikasyonla yapılan bir doğum şekli olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

"Hekim olarak da sezaryen doğumun endikasyonsuz asla ve asla yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 52 oranı çok yüksek. Tüm dünyada bunun ortalaması yaklaşık yüzde 10, yüzde 12'lerde. Biz sezaryen doğumda çok yüksek bir orandayız. Bu oranın azaltılması için kampanyalar yapacağız, destekler vereceğiz. Bütün paydaşlarımızla birlikte inşallah sezaryen doğum oranlarını da Türkiye'de düşürmeyi hedefliyoruz."

Sezaryen doğum oranlarının düşürülmesinde Sağlık Bakanlığının önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da aile eğitimleri kanalıyla çok sayıda kadına ulaştığına dikkati çekti.





- "4 bin yeni ASDEP personelinin istihdamını planlıyoruz"

Aile Sosyal Destek Programı'nda (ASDEP) 3 bin personelin bulunduğunu dile getiren Kaya, "Arz odaklı hizmet anlayışıyla hane ziyaretleri yapıyoruz. Dezavantajlı kesimlerden başladık çünkü şu an personel sayımız 3 bin ama yakın zamanda bunu 7 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 2018 içerisinde 4 bin yeni ASDEP personelinin istihdamını planlıyoruz." dedi.

Bakan Kaya, ev ziyaretlerinde okula gitmeyen bir kız çocuğu, bakıma muhtaç, desteğe ihtiyaç duyan yaşlı, şiddete uğramış kadın olup olmadığının tespit edildiğini anlatarak, vatandaşların kendilerine ulaşmalarını beklemeden harekete geçtiklerini söyledi.