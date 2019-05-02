Bakan Kasapoğlu özel çocuklarla buluştu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel çocukların kendileri açısından çok önemli ve çok değerli olduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği (UBED), Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altındağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile organize edilen Özel Çocuklar Şenliği'ne katıldı.

Altındağ Spor Salonu'ndaki organizasyonda konuşan Kasapoğlu, "Çocuklarımız, gençlerimiz bizim her şeyimiz. Özel çocuklarımız bizler için çok önemli, çok değerli. Onların daha rahat etmesi, daha mutlu olması, ailelerle birlikte ayrı bir önem arz ediyor." dedi.

"Bu şenliğin olmasının en önemli aktörü öncelikle siz değerli çocuklarımızı gönülden kucaklıyorum." diyen Bakan Kasapoğlu, "Tüm bu hassasiyetle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun liderliğinde inşallah bu hizmet çıtasını, hizmet kalitesini ve sizlerin rahatlığını sağlamaya yönelik Bakanlığımızın faaliyetlerini sizler de eminim takip ediyorsunuz. Bu hizmetleri daha üst noktalara taşıyoruz." diye konuştu.

Şenliğe katılan özel çocukların ailelerine saygı ve şükranlarını ileten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği ile Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenledikleri bu güzel şenlikte sizlerle beraber olmanın verdiği mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi ki varsınız. Biz sizlerin varlığıyla, sizlerin bizimle beraber olmasıyla daha mutlu oluyoruz. Sizlere ne kadar hizmet edersek o kadar mutlu oluyoruz. İnşallah daha çok hizmet ederek, hep birlikte mutlu olacağız."





- "Biz bu şenliklerin hep olmasını istiyoruz"





Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bu tür şenliklerin her zaman olmasını istediklerini ifade etti.

Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette bugünkü şenlik sizlerin şenliği. Biz bu güzel şenliklerin hep olmasını istiyoruz. İnşallah hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız ile Belediyemizle, Kaymakamlığımızla sizlere yönelik tesislerin sayısını arttıracağız. Bununla birlikte Bakanlığımızın tüm tesislerini sizlerin kullanımı için tekrar gözden geçiriyoruz. Hem tesislerle hem bundan sonra düzenleyeceğimiz programlarla, aktivitelerle sizlerle daha sık beraber olacağız. Ben bunun müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından gösterileri izledi. Çocuklarla tek tek ilgilenen ve onlarla fotoğraf çektiren Kasapoğlu, daha sonra salondan ayrıldı.



















