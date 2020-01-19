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Bakan Kasapoğlu: Antalya spor kenti haline geldi
Antalya'da kamp yapan sporcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Antalya, kamp için uygun bir kent, spor kenti haline geldi." dedi.
Genel 19.01.2020, 15:14
ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da kamp yapan sporcularla bir araya geldi.
Kasapoğlu, Duacılar Gençlik Kampı'nda sohbet ettiği gençleri Ankara'ya davet etti.
Antalya'nın kamp için güzel bir kent olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Satranç turnuvası için Antalya'ya geldik, görüyoruz ki tüm takımlarımız burada kampta. Antalya, kamp için uygun bir kent, spor kenti haline geldi." dedi.
Muhabir: Hatice Özdemir Tosun