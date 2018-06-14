Bakan İsmet Yılmaz'dan şehitlik ziyareti

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ramazan Bayramı arifesinde garnizon ve polis şehitliklerini ziyaret etti.

Yılmaz'ın Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ziyaretinde ilk olarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Bakan Yılmaz, Vali Davut Gül ve diğer ilgililer daha sonra şehitlerin mezarlarını tek tek dolaşarak karanfil bırakıp dua etti. Şehit yakınlarına sabır dileyen Yılmaz, ailelerin de Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ardından polis şehitliğine geçen Yılmaz ve beraberindekiler, burada da mezarlara karanfil bıraktı ve ailelere sabır diledi.

Bakan Yılmaz, daha sonra İmam Hatipliler Derneği ile Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde destek istedi.