Bakan Ersoy'dan yönetmen Renklidere için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaşamını yitiren yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına ise baş sağlığı diledi.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından, yönetmen Renklidere'nin vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Televizyon ve sinama dünyasının tanınmış sinamalarından Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü sahibi başarılı yapımcı ve yönetmen Kamil Renklidere'nin vefatını üzülerek öğrendiğini belirten Ersoy, mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.