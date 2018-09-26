Bakan Ersoy'dan Dil Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kimliğimizin özünü oluşturan, büyük bir coğrafyanın birleştirici gücü Türkçemizi yaşatmak ve korumak öncelikli ödevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanı Ersoy, Türk Dil Bayramı'nın 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkçeyi yaşatmak ve korumanın öncelikli görev olduğunu belirten Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Kimliğimizin özünü oluşturan, büyük bir coğrafyanın birleştirici gücü Türkçemizi yaşatmak ve korumak öncelikli ödevimizdir. Bu bilinç ve kararlılıkla Türk Dil Bayramımızı kutluyorum."