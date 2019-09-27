Bakan Ersoy Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023 Turizm Stratejisinin temeli, 11'inci Kalkınma Planı ile 3'üncü Turizm Şurası'nda konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor." dedi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisinde, "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"nin açıklandığı bir toplantı düzenlendi.

Turizm paydaşları, sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Ersoy, "2023 Turizm Stratejisinin temeli, 11'inci Kalkınma Planı ile 3'üncü Turizm Şurası'nda konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor." dedi.

Toplantının Dünya Turizm Gününde düzenlendiğini ve sunulan çalışmanın önemli bir ekip çalışmasının ve ince ince hesaplanmış politikaların özeti olduğunu ifade eden Ersoy, "Turizm dünyanın en hızlı büyüyen sektörleri arasında. Ziyaretçi sayısı Dünya Turizm Örgütü'nün tahminlerinin de üzerinde büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hızlı büyüme sonucunda Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı hedefinin 75 milyon olarak revize edildiğini vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin daha önceki 2023 hedefleri 50 milyon turist 50 milyar dolardı. Biz yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte hedefleri yukarı doğru revize ettik ve turist sayısındaki hedefimizi 75 milyona getirdik." şeklinde konuştu.

Turizm rakamlarında 2000'li yıllardan bugüne kadar gerçekleşen değişikliklere değinen Ersoy, "Dünya Turizm Örgütü 2019 verilerine göre turist sayısı bakımından 6'ncı, gelir bakımından 14. sıraya, dünya standartlarında yerleştik." dedi.

"Önemli olan kişi başı gecelik gelir"

Ziyaretçi başına gelirin 2023 yılında 867 dolar, kişi başı gecelik gelirin de 86 dolar olmasının hedeflendiğini dile getiren Ersoy, "Aslında önemli olan ziyaretçi başına gelir değil kişi başı gecelik gelir. Bizim artık kişi başı gelire değil, kişi başı gecelik gelire konsantre olmamız lazım." diye konuştu.

Yurt dışından gelen yerleşik vatandaşların harcamalarında 2014'ten bu yana ziyaretçi sayısı artmasına rağmen düşüş gözlemlendiğini belirten Ersoy, "Türkiye, bizim en çok konsantre olduğumuz ve bundan sonra sayısı çok daha hızlı artacak yabancı turistlerin gecelik harcamalarında ciddi bir düzelme trendine girdi. Özellikle konaklama sektöründe belli dolulukları yakaladıktan sonra fiyatların ve gecelik gelirlerin çok daha hızlı arttığını hep beraber gözlemleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmin stratejik sektör olarak kabul edildiğini hatırlatan Ersoy, "2023'e büyük hedefler koyduk, 2018 itibarıyla da politikalarımızda değişikliğe gittik." dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Türkiye'nin tanıtımı için yaptığı çalışmaları anlatan Ersoy, birçok ülkede ortalama 50 yıl önce turizm sektörlerinin hayatına giren turizm geliştirme ajanslarını,Türkiye'de de hayata geçirmeyi başardıklarını kaydetti.

Tanıtımda Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi yükselen pazara odaklanılacağının altını çizen Ersoy, turizmi Türkiye'nin 81 vilayetine yaymak istediklerini ve turizm gelirlerini Türkiye'nin klasik turizm odaklarından turizm paydaşlarına yaymayı hedeflediklerini anlattı.

İflasını açıklayan Thomas Cook'dan doğan boşluğun nasıl kapatılacağına da değinen Ersoy, "Bakanlık olarak endişe duymuyoruz. Ne dünya eski dünya ne de Türkiye eski Türkiye. Dünyada gelişen teknolojiler, gelişen Türkiye'nin son bir kaç yılda ciddi bir şekilde hazırlanıyor olması endişelerimizi ortadan kaldırıyor." diye konuştu.

Bakan Ersoy, ulaştırma altyapısında İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya ve Gazipaşa Havalimanı özelinde Türk Hava Yolları ile kapasite ve sefer arttırımı için yapılan çalışmalara da değindi.

En çok turist ağırlayan Marmara Bölgesinde 2023 ve hatta 2050 yılı için dahi herhangi bir slot ve kapasitesi sıkıntısı olmayacağını vurgulayan Ersoy, business class ve comfort classlı tarifeli seferlere ve kruvaziyer limanlarına yönelik çalışmaları anlattı.

"Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi mezunları en az 3 dil bilecek"

Ersoy, insan kaynağının geliştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmayla turizm meslek liselerinin, mesleki ve teknik Anadolu liselerine dönüştürüleceğini, buralarda okuyan öğrencilerin en az 3 lisanı öğrenmiş olacağını belirtti.

Gastronomi turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, bisiklet turizmi, inanç turizmi ve M.I.C.E. turizmi olarak bilinen kongre turizmine yönelik çalışmalara da önem verdiklerini ifade eden Ersoy, turizmde sürdürülebilir bir büyüme için pek çok icraatı hayata geçirdiklerini, 2019'da başlanan değişim planına 2020'de devam edileceğini vurguladı.

Ersoy, ayrıca konaklama kapasitesi, rekabetçiliğe önem verilmesi, turizmde sürdürülebilir çevre dostu gelişimin benimsenmesi gibi konulara da değindi.

"Türk turizmi dünyanın en büyükleri arasındaki haklı yerini alacak"

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sektörün sağlıklı büyümesini ve Türkiye'nin dünya turizm liginde hakkettiği yeri almasını önemsediklerini vurgulayan Ersoy, şunları ekledi:

"Yaptığımız ve yapacağımız icraatlar nasıl bir yola çıktığımızı özetliyor. Bugün buradan tek bir çıktıyla ayrılmak isterseniz biz ülkemizin dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olabileceğini biliyoruz. 2023 Turizm Stratejimiz de yapacağımız tüm icraatlarda bu hedefi yakalamak için titizlikle planlandı. Sektörümüzle el ele Türk turizmi, dünyanın en büyükleri arasındaki haklı yerini alacak."

Programda daha sonra 2023 Turizm Stratejisindeki hedeflere uygun olarak çekilen "2020 Reklam Filmi" ve çeşitli mecralar için hazırlanan reklam çalışmaları gösterildi.

Turizmi Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen 2023 Turizm Stratejisine göre Türkiye, turizmde ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline geçiyor.

Türk turizmini, sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline taşıyan strateji, gerçekleştirilecek çalışmaların ve çok yönlü yeni uygulamaların sonucunda, 2023 yılında Türkiye'nin 75 milyondan fazla turisti ağırlamasını ve 65 milyar dolarlık bir turizm gelirine ulaşılmasını hedefliyor.