Bakan Ersoy MKM'de incelemelerde bulundu

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restore ettikleri Mamak Kültür Merkezi'ni (MKM) inceledi.

Ersoy, 1924'te Cumhuriyetin ilk müzik öğretmen okulu olarak açılan ve uzun yıllar devlet konservatuarı olarak hizmet veren MKM'ye gelişinde, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından karşılandı.

MKM'de sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceleyen Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada, 2019 itibarıyla Devlet Tiyatroları ve diğer sahne sanatlarında seyirci sayılarını her yıl yüzde 50 arttırmayı hedeflediklerini, bu hedef doğrultusunda bir süre sonra ellerindeki salon sayısının yeterli olmayacağını ifade etti.

Hedeflerine ulaşmak için salon arayışına geçtiklerini anlatan Ersoy, Mamak Belediyesinin kullanımında olan kültür merkezi salonunun kendilerine tahsis edildiğini söyledi.

Ersoy, MKM'yi tarihteki anlam ve önemine uygun biçimde restore ettiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu salonun anlamı çok büyük. Musiki Mualllim Mektebi olarak Cumhuriyetin ilk yıllarında hizmete girmiş bir salon. Daha sonralarında Devlet Konservatuarı olarak hizmet etmişti. Konservatuar yeni binasına geçtikten sonra da Mamak Belediyesi tarafından kullanıma devam ediyordu. Şimdi biz buranın geçmişteki ilgi odağı olan konumunu tekrar canlandıracak bir proje dahilinde Mamak Belediye Başkanımızla görüştük. Sahnenin ve binanın restorasyonu, bakım ve onarımının yapılmasında biz de yardımcı olacağız. Hedefimiz 1 Ekim'den itibaren burayı Ankara'nın kültür merkezlerinden biri haline getirmek. Mamak'ta aslına, orijinaline uygun bir merkezi tekrar canlandırmak. İnşallah 1 Ekim'den itibaren burayı haftada altı gün Devlet Tiyatrolarının kullanabileceği hale getireceğiz. Ayrıca binanın birçok yerini elden geçirip sadece tiyatro için değil sanat ve sergi alanları olarak kullanabileceğimiz, hatta kültür ve sanat eğitimlerinin de yapılacağı bir merkez haline getireceğiz"

Mamak Belediye Başkanı Köse'ye teşekkür eden Bakan Ersoy, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki birçok nokta da benzer çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise 1924 yılında yapılan binanın, Cumhuriyetin ilk eserlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün musikiye ve sanata verdiği önemin de bir göstergesi. Binan restorasyonun ardından kültür ve sanat etkinlikleri açısından bir cazibe merkezi haline gelecek." dedi.

- "Cumhuriyetin ilk Devlet Konservatuvarı"

Cebeci'deki üç katlı kerpiç bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1924'te Cumhuriyetin ilk müzik öğretmen okulu (Musiki Muallim Mektebi) olarak hizmet vermeye başladı.

Avusturyalı mimar Ernest Arnold Egli tarafından 1928'de projelendirilen bina, 1938'de eklenen yeni mekanlarla genişletildi ve genç "Cumhuriyetin ilk Devlet Konservatuvarı" oldu.

Ünleri ülke dışına taşan çok sayıda sanatçıyı yetiştiren, 1985'te Devlet Konservatuvarının yeni binasına taşınmasından sonra tarihi yapı Mamak Belediyesi Hizmet Binası olarak kullanıldı. Ancak binada belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilmeye devam etti.

Bakanlık ile 2005'te yapılan karşılıklı protokoller çerçevesinde, binayı eski kimliğine kavuşturmak için köklü bir restorasyon çalışması başlatıldı.

Yeniden yapılanmayla günün koşullarına hizmet edecek bir kültür tesisi oluşturuldu.

Bugün Mamak Kültür Merkezi adı altında Belediye Konservatuvarı olarak da hizmet vermeye devam eden binada, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, tiyatro, folklor ve geleneksel el sanatları dallarında eğitimler veriliyor.

Merkezde, tiyatro, sergi ve konser salonları ile bilgisayar donanımlı büyük bir kütüphane de yer alıyor.



