Bakan Ersoy, Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı.

Nevşehir’in Göreme beldesinde, beraberindeki heyetle birlikte balona binen Bakan Ersoy, kalkış öncesi açıklamada bulundu.

Sıcak hava balon turunun Kapadokya'daki en önemli aktivitelerden birisi olduğunu dile getiren Ersoy, bölgeyi ziyaret edenlerin balon turuna katılmasını tavsiye etti.

Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Kapadokya'yı Kapadokya yapan değerlerden birisi de bölgede balonun keşfi ile yaşandı. Çok değerli bir tanıtım enstrümanı. Hem yukarıdan aşağı hem de aşağıdan yukarıyı izlemek çok keyifli. Eşsiz bir doğa olayı ile karşılaşıyoruz. Balon, Kapadokya'nın turist çeken unsurlarından birisi. Bugün arkadaşlarla bir kez daha deneyimleyeceğiz. İnşallah Türkiye'de bazı yerlere bunları yaya biliriz ama Kapadokya kadar görsel güzelliği olan bir yer şuanda yok. Kapadokya'yı ayrıştıran dünyada farklılık yaratan bir özelliği bütün dünyaya tanıtacağız. Kapadokya'ya gelme zahmetinde bulunduysanız bunu mutlaka yapmak zorundasınız. Kapadokya balonsuz düşünülemez."

Ersoy ve beraberindekileri taşıyan sıcak hava balonu, Güllüdere vadisindeki kalkış alanından yükseldi.

Bölgenin doğal güzelliklerini kuş bakışı izleyen Ersoy'un da içinde bulunduğu, peri bacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca uçtuktan sonra Ortahisar beldesi yakınlarına indi.

Bakan Ersoy, Nevşehir'deki programları kapsamında bugün, Mustafapaşa ve Kaymaklı beldesi ile Hacıbektaş ilçesindeki turistik alanlarda inceleme gerçekleştirecek.

