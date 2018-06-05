Bakan Eroğlu sözünü tuttu

ESKİŞEHİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Eskişehir ziyareti sırasında engelli bir vatandaşın istediği ceviz fidanlarını gönderdi.

Vilayet Meydanı'da önceki gün gerçekleştirilen toplu temel atma ve açılış merasiminin ardından burada vatandaşlarla iftar yapan Bakan Eroğlu'dan ceviz fidanı isteyen 52 yaşındaki Sami Dönertaş'ın isteği yerine getirildi.

İftar sırasında çok sevdiğini söylediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de telefonla görüştürdüğü Dönertaş'ın fidan isteğini bizzat yerine getireceğini ifade eden Eroğlu'nun talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları Yenidoğan Mahallesi'nde gitti.

Ceviz fidanlarını teslim alan Dönertaş, sözünü yerine getirdiği için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.



