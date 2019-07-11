Bakan Çavuşoğlu ASEAN ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi bazı ülkelerin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta...