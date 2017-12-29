Bakan Arslan, soruları yanıtladı (2)

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'ye alınacak bin 750 personele yönelik düzenleme yaptıklarını belirterek, "İnşallah 10 gün içinde işlerine başlamış olacaklar." dedi.

Bakan Arslan, 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Arslan, PTT’de çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin son durumun sorulması üzerine, anonim şirket olarak iş ve işlemlerini yürüten PTT’nin, son Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre çalıştırdığı elemanları kadroya geçirmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Bu yıl PTT’nin bin 750 kişiyi işe almak üzere mülakata çağırdığını ve işe başlamaları adına davette bulunduğunu anımsatan Arslan, "Güvenlik soruşturmaları devam ederken Danıştay’ın aldığı yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde onları başlatamadık ancak bir düzenleme yapıldı. İnşallah 10 gün içinde işlerine başlamış olacaklar." diye konuştu.



Arslan, Aksaray ve Niğde’ye ortak bir havalimanı inşa edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine, 2001 öncesinde "her ile bir havalimanı" sloganıyla, gerçekliğe, fizibiliteye dayanmayan havalimanı inşaatlarının tüm illerde başlatıldığını ve hepsinin yarım kaldığını ifade etti.

Birçok havalimanını tamamlayarak sistemin içine aldıklarını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Bu yıl başına kadar Aksaray ve Niğde’nin ihtiyacını karşılayacak ortak bir havalimanı olabilir mi diye bir çalışma yaptık ancak o illere münferit bir havalimanı yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Havacılık sektörünün büyümesine bağlı olarak gelecek hedefimiz bölgesel taşımacılık da yapabileceğimiz küçük gövdeli uçaklarla filoların güçlenmesi ve illere bu kapsamda daha küçük havalimanları yapılabilmesi.”



- "Mücadele sulandırılmak isteniyor"

Ahmet Arslan, iradesi dışında ByLock'a yönlendirilen GSM abonelerine ilişkin sorular üzerine, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin devam ettiğini ama kimseyi mağdur etmek istemediklerini söyledi.

FETÖ'nün bu mücadeleyi sulandırmak istediğine işaret eden Arslan, şunları söyledi:

"Eğriyle doğruyu birbirinden ayırmak, haklıyla haksızı ayırmak, kuruyla yaşı birbirinden ayırmak adına çok titiz çalışıyoruz ancak yaş yanmasın diye mücadele ederken de kuruyla mücadelemizi bırakmayacağız. Bu işle ilgisi olmayanlar mağdur olmasın diye çaba göstereceğiz, buna yaparken de FETÖ ile mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Başsavcılıklar ciddi çalışmalar yapıyorlar, biz de ciddi sayıda teknik destek verdik, vermeye devam edeceğiz. Bu şekilde doğru işlem yapılmasını sağlayacağız. Kendi istekleri dışında bu sisteme bir şekilde bunların yazılımları nedeniyle girmiş gözükenlerin mağdur edilmemesiyle ilgili işlem yapılıyor."

- Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Bakan Arslan, tutuklu ve hükümlülere yönelik tek tip elbise düzenlemesi konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu insanların onuru yok mu?" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, insanların hakları, onurları, izzetleri, iffetlerinin, mağdur edilmemelerinin önemli olduğunu ifade etti.

15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı bir avuç insan dışındaki herkesin özgürlükleri ve haklarının ayaklar altına alınacağını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Kim yaptı, kim yapacaktı? Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun insan hakları, özgürlükleri savunuyorum adı altında desteklediği, yanında durduğu FETÖ'cüler yapmış olacaktı. Bu millet, o hainlerin bir başarı elde etmişler, kahramanlık destanı yazmışlar gibi duruşmalara gitmesini hazmedemiyor, bunun da gereğinin yapılmasını istedi. Milletin temsilcileri de bunun gereğini yaptı. KHK düzenlemesiyle getirdiğimiz budur.

Kusura bakmasınlar, kimin arkasında durduklarını, kime destek olduklarını, kimin adına bu tip açıklamaları yaptıklarını bir kere daha düşünüp öyle konuşmaları lazım. Tasvip edilebilecek, onaylanabilecek, arkasında durulabilecek bir konuşma olmadığını vurgulayalım."

- ABD'nin vize kısıtlamasının kaldırılması

Arslan, ABD'nin vize kısıtlamasının kaldırılmasına ilişkin, Türkiye'nin zaman zaman ABD veya başka ülkelerle karşı karşıya gelebildiğini ancak birlikte hareket edilmesi gereken alanlar da bulunduğunu belirtti.

Seyahat özgürlüğünün zarar görmemesi, iş adamları ve öğrencilerin iş ve işlemlerinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Bu uygulamanın doğru olmadığını söyledik. Bu kısıtlamanın kaldırılmış olması memnuniyet verici." dedi.

Ahmet Arslan, adil kullanım kotası uygulamasının 2018 sonunda kaldırılacak olması dolayısıyla kullanıcıların son derece memnun olduğuna işaret ederek, "Biz ve sektöre düşen, bunun hazırlığını ve gereğini yapmaktır." diye konuştu.

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