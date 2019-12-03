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Bakan Albayrak: Yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.
Genel 03.12.2019, 11:01
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.
Albayrak, göstergelerdeki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."
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