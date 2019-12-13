Bakan Albayrak: Enflasyonu önümüzdeki yıldan itibaren kalıcı tek haneli rakamlara çekmiş olacağız

NEVŞEHİR (AA) - Ahiler Kalkınma Ajansında "Nevşehir İş Dünyası Buluşması" programında kentteki iş insanlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 1,5 yıldır ekonomi alanında birçok ülkenin karşı koyamayacağı büyüklükte saldırılara maruz kaldığını, Türk milletinin inancı ve feraseti, iş insanlarının iş birliğiyle bu zorlu sürecin geride bırakıldığını belirtti.

Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunun hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Albayrak, son süreçte, Türk ekonomisinin potansiyeline inananların kazandığını ifade etti.

Albayrak, geçen yıl ağustos, eylül, ekim aylarında "Türkiye ekonomisi küçülecek, enflasyon durdurulamaz, kur tutulamaz" söylemleri ile felaket senaryoları çizenlerin bugün hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.

Bu ülkeye güvenenlerin gelecek süreçte de kazanacağını, "malum koronun" kaybetmeye devam edeceğini anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu tablo çok daha iyi noktalara gelecek. Türkiye, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için en cazip ve en avantajlı piyasalardan biri olmaya devam edecek. 2 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 26'lardan aşağı yönlü trendin sürmesi neticesinde yüzde 12 bandına kadar gerileme sağlanarak, Ekim 2017 seviyelerine dönülmüş oldu. Mücadele alanlarımızın başında gelen enflasyonda, yüzde 25'lerden kasım ayı itibarıyla yüzde 10 bandına gerilemeyi sağlamış olduk. İnşallah bu yılı, hedefimiz olan 12'nin altında bir seviyeyle kapatıp, enflasyonu önümüzdeki yıldan itibaren kalıcı tek haneli rakamlara çekmiş olacağız. Dengelenme sürecinde sürekli vurguladığımız üzere, yaşanan tüm iyileşmeleri ve gelişmeleri vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yansıttık, yansıtmaya devam ediyoruz."

İhracat ve yüksek teknoloji ürün odaklı sektörlerin desteklenmesi amacıyla devreye alınan İVME finansman paketiyle 50 binden fazla üreticiye 40 milyar liralık kredi tahsisi yapıldığına değinen Albayrak, bu rakamın yaklaşık 25 milyar lirasının kullandırıldığını açıkladı.

Albayrak, Türkiye'nin doğal büyüme sürecine girmeye başladığına işaret ederek, "Üçüncü çeyrekteki pozitif yönlü büyümenin ardından bu yılın son çeyreğinde yaklaşık yüzde 5'lik bir büyüme performansı yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 5'lik doğal büyüme potansiyelimizi gerçekleştireceğimiz bir süreç, bu yılın son çeyreğiyle başlamış olacak." diye konuştu.

Açıklanan verilere göre sanayi üretiminin yakaladığı büyüme eğiliminin sürdüğüne dikkati çeken Albayrak, bu verilerin, son çeyrekte öngördükleri büyümenin gerçekleşeceğine işaret ettiğini söyledi.

"Uluslararası kuruluşlar Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini revize ediyor"

Bakan Albayrak, uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini revize etmeye başladıklarına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Tüm bu alanlarda ortaya koyduğumuz başarılı performans neticesinde, uluslararası kuruluşların tamamı Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini lehimize revize etmeye başladılar. Bir yıl önce, Türkiye, Arjantin gibi IMF ile anlaşıp 50 milyar dolar alıp IMF'ye teslim olacaktı. Biz dedik ki 'Türkiye'nin ihtiyacı yok, bilançosu, ekonomisi güçlü', birileri inanmadı. Peki bir yıl geçti ne oldu? Arjantin IMF ile anlaştı, sonra 50 milyar doları da aldı. Bir kuruş kimseden almadık. Tüm bu süreçte, terör örgütleriyle mücadelede son 6 yılda adım adım ve her birinden güçlenerek çıktığımız bu operasyonlarla rüşdünü ispat eden, her geçen gün daha da bağımsızlaşan özgürleşen bir ülkeye doğru adım adım gidiyoruz."

Albayrak, Nevşehir'in ülke turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu, ilerleyen süreçte Türk ekonomisine daha çok katma değer sağlayacağına inandığını aktararak, "2023 yılı için '75 milyondan fazla turist 65 milyar dolarlık turizm geliri' hedefine giderken, Nevşehir en önemli taşıyıcılardan biri olacaktır. Ülkemizin potansiyeline duyduğumuz inançla yürüyecek ve kamu - özel sektör işbirliğiyle el ele omuz omuza vererek yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin ekonomisini inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, konuşmanın ardından basına kapalı devam etti.