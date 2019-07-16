Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.
Akar, mesajı ile beraber şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın fotoğrafını da paylaştı.
Bakanlık tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit düştüğü bildirilmişti.