Bakan Akar'dan Babalar Günü mesajı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla bayraklaşan kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil milletimizin huzur ve refahı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden 7 gün 24 saat görev yapan Mehmetçiklerimizi büyük fedakarlıklarla yetiştiren ve daima onlara örnek olan kıymetli babalara saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Akar, yarınki Babalar Günü öncesinde mesaj yayımladı.

Güçlü aile yapısının korunmasında, genç nesillerin güvenle yetişmesinde ve sağlıklı bir toplum olarak geleceğe emin adımlarla ilerlenmesinde babaların önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Akar, maddi ve manevi bütün imkanlarını çocuklarına seferber ederek tecrübesiyle onların hayatında daima yol gösterici ve rol-model olan, iyi ve kötü günlerinde evlatlarının yanında bulunan babaların, tıpkı anneler gibi karşılıksız sevginin ve fedakarlığın timsali olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Akar, bu anlamlı gün vesilesiyle, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla bayraklaşan kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil milletin huzur ve refahı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden 7 gün 24 saat görev yapan Mehmetçikleri büyük fedakarlıklarla yetiştiren ve daima onlara örnek olan kıymetli babalara saygı ve şükranlarını sunarak, mesajında şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugünlere gelmemize vesile olan ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi yetiştiren değerli babaları minnet ve şükranla yad ederken; şu anda vatanımızın ve dünyanın her köşesinde, karada, denizde ve havada büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla görevlerini ifa eden asker, sivil tüm mensuplarımızın ve onların çok kıymetli babalarının da Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum."