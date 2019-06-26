Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü

BRÜKSEL (AA) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, ana karargahta ikili görüşme gerçekleştirdi.
Muhabir: Şerife Çetin,Muhammed Boztepe,Sarp Özer
Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper, NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve F-35 projesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
BRÜKSEL (AA) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, ana karargahta ikili görüşme gerçekleştirdi.
Muhabir: Şerife Çetin,Muhammed Boztepe,Sarp Özer