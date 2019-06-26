Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper, NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve F-35 projesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü
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BRÜKSEL (AA) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, ana karargahta ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye ve F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: Şerife Çetin,Muhammed Boztepe,Sarp Özer

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