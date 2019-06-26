Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü

BRÜKSEL (AA) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, ana karargahta ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye ve F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: Şerife Çetin,Muhammed Boztepe,Sarp Özer