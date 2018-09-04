Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Akar, Jeffrey ile Milli Savunma Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Bakan Akar'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ele alınırken, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edildi.