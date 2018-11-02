Bahşili'de

KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde, "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşlar yalnız bırakılmıyor.

Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Senem Uyar, projeden yararlanan vatandaşları ziyaret etti.

Ziyarette, açıklamalarda bulunan Kaymakam Şahin, vakfa kayıtlı 30 vatandaşın projeden yararlandığını belirterek, proje kapsamında ilçe ve köylerde ikamet eden yaşlı ve engellilerin evlerine giderek ev temizliği yapıldığını söyledi.

Şahin, ziyaretlerde vatandaşlara eksiklerinin olup olmadığını da sorduklarını ifade ederek, ihtiyaç sahibi hiçbir insanın sahipsiz olmadığını ve devletin koruması altında olduğunu kaydetti.