Bahşili'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

KIRIKKALE (AA) - Bahşili İmamhatip Ortaokulunda, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen fuarın açılışını Kaymakam Zikri Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve okul yöneticileri yaptı.

Kaymakam Şahin, bu organizasyonların öğrencilerin ufuklarını açtığını ve özgüven kazandırdığını söyledi.

Kendilerinin sosyal sorumluluk projelerini her zaman desteklediklerini belirten Şahin, "Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz, çok güzel projeler gördük. Öğrencilerimizin geleceği için çok önemli. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Şahin ve beraberindekiler, proje stantlarını gezerek öğrencilerden bilgi aldı.



