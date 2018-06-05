Bahşili'de sportif yetenek taraması yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Bahşili ilçesinde ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine test ve ölçüm yapıldı.

Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulamada, üçüncü sınıfta eğitim gören 165 öğrenciye sportif test ve ölçümler yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şakir Gündoğmuş, burada yaptığı açıklamada, toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek branşlara yönlendirmek amacıyla ülke genelindeki üçüncü sınıf öğrencileri arasında sportif yetenek taraması başlatıldığını söyledi.

İlçede 165 öğrenciye sportif yetenek taraması yapıldığını ifade eden Gündoğmuş, bu tespit ve taramaların öğrencilerin geleceği açısından çok faydalı olacağını kaydetti.