Bahşili'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.Bahşili İlçe Müftülüğü organizasyonuyla Hüseyin Onbaşı Camisi'nde teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Camiye gelen vatandaşlar,...

Bahşili'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.

Bahşili İlçe Müftülüğü organizasyonuyla Hüseyin Onbaşı Camisi'nde teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Camiye gelen vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Sakalı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

İlçe Müftüsü Ahmet Altacı, yaptığı konuşmada, halka Sakal-ı Şerif'in önemini anlatmak ve farklı etkinlikliklerle ramazan ayını değerlendirmek istediklerini söyledi.

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