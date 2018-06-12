Bahşili'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.
Bahşili İlçe Müftülüğü organizasyonuyla Hüseyin Onbaşı Camisi'nde teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Camiye gelen vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Sakalı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.
İlçe Müftüsü Ahmet Altacı, yaptığı konuşmada, halka Sakal-ı Şerif'in önemini anlatmak ve farklı etkinlikliklerle ramazan ayını değerlendirmek istediklerini söyledi.