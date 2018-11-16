Bahşili'de öğrenciler yurt dışına gidecek

KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde 30 öğrenci ve 6 öğretmen yurt dışına gidecek.

Hacı Hidayet Doğruer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında hazırladığı "Sağlıklı Çevre İçin Enerjimiz Atıktan" projesi kabul edildi.

Okul müdürü Eren Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında hazırladıkları "Sağlıklı Çevre İçin Enerjimiz Atıktan" projelerinin kabul edildiğini söyledi.

Proje kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerinin Çekya, Macaristan ve Letonya'ya ziyaretlerde bulunup eğitim alacaklarını aktaran Arslan, "2019'un mart ayında Prag ve Budabeşte'ye ayrı ayrı 14 günlük iki program olacak. Haziran ayında da Letonya'ya bir ziyaret yapılacak. Ziyaretlere toplam 30 öğrenci ve 6 öğretmen katılacak. Şu an programa katılacak öğrenciler değerlendirme komisyonunca seçilmektedir. Öğrencilerimiz gidecekleri yerlerde geri dönüşüm entegre tesislerinde eğitim alacaklar ve eğitim sonunda sertifikaları verilecektir." diye konuştu.