Bahşili'de İlköğretim Haftası kutlandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Bahşili Barbaros ilkokulundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Bahadır Dülger, eğitim ve öğretimin tarihin ilk çağlarından beri devletlerin en önemli görevleri arasına girdiğini söyledi.



Ülkenin ihtiyacı olan eğitimli insanları yetiştirmek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini belirten Dülger, "Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve kişilerin ileri yaşlardaki başarılarında ilköğretim önemi büyüktür.



Eğitim camiasının en büyük destekçisi öğrencilerimizin ailelerimiz olacaktır. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize ,öğrencilerimize ve velilerimize başarı, sevgi ve mutluluk dolu günler getirmesini Allah'tan diliyorum." diye konuştu.

Program, Kaymakam Zikri Şahin ve beraberindekilerin sınıfları gezmesiyle son buldu.



