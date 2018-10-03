Bahşili'de hırsızlık

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde su deposunun demir kapısı, drever sistemi, trafo ve kabloları çalındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler belediyeye ait Bahçeli Mahallesi'nde bulunan su deposunun 3 tonluk kapısı, şebeke suyunun dağıtımını sağlayan drever sistemini, trafo ve kablolarını alıp kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

Belediye Başkanı İbrahim Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yapılan deponun kapısının ve diğer sistemlerinin çalındığını emniyet güçlerinin en kısa zamanda bunları yapanları bulacağını söyledi.



