Bahşili'de halk toplantısı

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin, halk toplantısı düzenledi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve vatandaşlar sorunlarını, taleplerini iletti.

Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Şahin, bu toplantılarda vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinlediklerini ve taleplerini aldıklarını söyledi.

Bütün sorunları dinlediklerini ve ilgili birimleri harekete geçirdiklerini anlatan Şahin, "Sorunların devletimize düşen tarafını muhakkak yaparız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler sizler için varız. Sorunlarınıza en kısa zamanda çözümler bulacağız. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın daha güzel hayat yaşaması için çabalıyoruz." diye konuştu.