Bahşili'de fiyat ve gıda denetimi

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Belediyesi zabıta ekipleri, fiyat ve gıda denetimi yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öktem, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.

Denetimlerde eksik gramaj ve farklı fiyat uygulaması yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldığını belirten Öktem, "Biz zaten zabıtalarımızla gerekli takipleri yapıyorduk. Bugün de halktan gelen talep üzerine fiyatları inceledik. Raflardaki etiket fiyatları ile elektronik kasalarda fiyatlar aynı çıkıyor mu, onları kontrol ettik. Ekmeklerin gramajlarına baktık. Suların tarihlerini ve fiyatlarını inceledik. 50'ye yakın temel ihtiyacın bulunduğu yiyecek ve deterjanları kontrol ettik." ifadelerini kullandı.