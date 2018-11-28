Bahşili'de evi zarar gören vatandaşın evi onarıldı

KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde rüzgardan evi hasar gören 86 yaşındaki Hacı Çetin'in evi, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırıldı.

İlçeye bağlı Büyük Sarıkaya köyünde yalnız yaşayan Çetin'in evinin çatısı ve bazı bölümleri yaz aylarında şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü.

Bunun üzerine harekete geçen Bahşili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, evde incelemelerde bulunarak, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne evin tamiratının yapılması için rapor gönderdi.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 14 bin 990 liralık ödenekle Bahşili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çetin'in evinin tamiratını yaptırdı.

Hacı Çetin'i evinde ziyaret eden Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin, vatandaşları kesinlikle açıkta bırakmadıklarını belirterek, devletin çok güçlü ve her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi.