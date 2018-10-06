Bahşili'de evden hırsızlık

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bir evden iki LCD televizyon çalan kişi veya kişiler kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, Atadönmez Mahallesi'nde Süreyya Zengin'e ait iki katlı dubleks eve giren hırsızlar, ev sahibinin evde olmadığı sırada iki LCD televizyonu alarak kaçtı.

Zengin, eve geldiğinde eşyaların karıştırıldığını ve televizyonların olmadığını fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, evdeki incelemelerinin ardından şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.