Bahşili'de

KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesi Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "El Ele Hep Birlikte" projesi kapsamında Trabzon'daki öğrenci kardeşlerine oyuncak gönderdi.

Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağı Sertkaya köyünde okuyan ilkokul öğrencilerine evlerindeki kullanmadıkları ve yeni aldıkları oyuncakları gönderdi.

Okul Müdürü Eren Aslan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin önceden kendi kullandıkları oyuncakları ya da kendilerinin aldığı oyuncağı mektup yazarak köy okulundaki kardeşlerine gönderdiğini söyledi.

Sertkaya'daki öğrencilerin oyuncakları alırken büyük bir sevinç duyduklarını ifade eden Aslan, güzel bir dayanışma örneği sergileyen öğrencilerine teşekkür ederek bu tür sosyal projelerinin devam edeceğini belirtti.