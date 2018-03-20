Bahşili'de

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi Bahşili Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, "Bir Şehit, Bir Fidan" etkinliği düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve okul personeli tarafından Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için 46 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Öğretim görevlisi Baybarshan Ali Kazancı, yaptığı açıklamada, Afrin şehitlerini anmak ve gelecek nesillere örnek olmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin yapılmasını sağlayan okul müdürü İsmail Gökdeniz'e teşekkür eder Kazancı, bu vatan için canlarını veren şehitlere rahmet diledi.