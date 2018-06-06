Bahşili'de 2 bin kişilik iftar programı

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Belediyesince düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Bahşili Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde tertip edilen iftar öncesinde konuşan Belediye Başkanı İbrahim Uyar, ramazan ayının birlik ve beraberliğin pekiştiği, güzel duyguların doruğa çıktığı bir ay olduğuna dikkati çekti.

Bu ayı birlikte geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Uyar, "İnşallah Allah dirliğimizi ve birliğimizi bozmasın. Tabii bu arada bir de erken seçim yaşıyoruz. İlçe halkı olarak bu zamana kadar milletvekillerimizin bize verdiği desteklere teşekkür ediyoruz. İnşallah Kırıkkale ve Bahşili'ye güzel bir hizmet yapmış oluruz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can ve Abdullah Öztürk ile milletvekili adayları Bayram Salim Bozdemir, Mustafa Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.