Bahşılı'da

KIRIKKALE (AA) - Bahşılı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında ilçede 20 vatandaşa evde bakım hizmeti veriyor.

Vakıf görevlilerince tespit edilen ve huzurevi hizmeti istemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlara kendi çevrelerinden ayırmadan evde bakım hizmeti veriliyor.

Kaymakam Zikri Şahin, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde ve köylerde 20 vatandaşa evde bakım hizmeti verdiklerini belirterek, yaşlı ve engellilerin bağımsız olarak yaşayabilmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların yaşam şartlarını ve toplum içindeki konumlarını iyileştirmek adına böyle bir projeyle evde bakım hizmeti verildiğini ifade eden Şahin, devletin gücünü gösterdikleri gibi muhtaç vatandaşlara sahip çıktıklarını da kaydetti.