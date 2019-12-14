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Bahşılı'da asayiş ve trafik uygulaması

KIRIKKALE (AA) - Bahşılı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.İlçe girişindeki kontrollerde, GBT sorgusu yapılarak araç bilgileri kontrol edildi. İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Dursun...

Genel 14.12.2019, 09:50
Bahşılı'da asayiş ve trafik uygulaması
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KIRIKKALE (AA) - Bahşılı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

İlçe girişindeki kontrollerde, GBT sorgusu yapılarak araç bilgileri kontrol edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Dursun Ergül, bu tür kontrolleri artırdıklarını ve ilçede 24 saat devriye görevlerinin devam ettiğini söyledi.

Okulların öğrenci giriş çıkış saatlerinde de denetimlerin devam ettiğini dile getiren Ergül, "Gece devriyelerimiz de yeni gelen bekçi takviyeleri ile devam ediyor. Düğünlerde silahla havaya ateş açılmasının önüne geçmek için de bilgilendirici broşür dağıtımına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergül, vatandaşların şüpheli araç veya şahıslar konusunda 112'yi arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.

#asayiş ve trafik uygulaması #Bahşılı #Kırıkkale
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