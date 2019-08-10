Bahşılı'da anız yangını

KIRIKKALE (AA) - Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve jandarmanın müdahalesiyle söndürüldü.
Büyük Sarıkaya köyü arazisinde hasadı yapılmış buğday tarlalarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, jandarmanın da yardımıyla yangını söndürdü.
Köy muhtarı Cemal Karayel, yangının hasadı yapılmış 90 dönüm alanda etkili olduğunu belirterek, saman yapılacak sapların yandığını söyledi.
Yangının bölgede bulunan mandıraya sıçramadan söndürüldüğünü ifade eden Karayel, ekiplere teşekkür etti.