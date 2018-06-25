Bahşili Kaymakamı Şahin, ipekböceği üreticisini ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin, ilçede ipekböceği ve koza yetiştiren vatandaşı ziyaret etti.

Doğanay Mahallesi'ndeki evinin üretim yapan emekli Ahmet Şenses'i ziyaret eden Şahin, koza üretiminin ilçede bir sektör haline gelebileceğini belirterek, bu konuda gerekli yardımları yapabileceklerini söyledi.

Şahin, ipekböceği üretiminin özellikle emekli vatandaşlar için bir geçim kaynağı olabileceğini ifade etti.

Şenses de ipekböceği yetiştiriciliği ve koza üretimini sektör haline getirmek için Kaymakam Şahin'in desteğini aldıklarını dile getirerek, kaymakamlık binasında verilen seminerle 20 kişiye ipekböceği yavruları dağıtıldığını kaydetti.

40 günlük süreçte koza yapmaya gelen kurtçukların şimdi koza örmeye başladığını anlatan Şenses, ürünlerini yakında toplayarak firmalara göndereceğini belirtti.