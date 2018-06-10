Bahşili Belediye Başkanı Uyar'dan Kadir Gecesi armağanı

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Belediye Başkanı İbrahim Uyar, Kadir Gecesi dolayısıyla ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek, dua kitabı dağıttı.



Uyar, Kadir Gecesi dolayısıyla ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti.

Ziyaretlerinde köy halkına dua kitapları dağıtan Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını ifade ederek, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan bu gece hürmetine Yüce Allah dirliğimizi ve birliğimizi daim etsin. Allah ibadetlerimizi kabul etsin." dedi.