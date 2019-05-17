Bahçeli'nin klasik otomobilini hediye etmesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği "Mustang" marka klasik otomobiliyle iftar programına katıldı.



MHP İl Başkanlığı tarafından Burak At Çiftliği'nde düzenlenen iftara programına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği "Mustang" marka aracıyla gelen Baki Ersoy, partililerin yoğun ilgisiyle karşılandı.



Baki Ersoy, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı kendisine hediye eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.



Aracın kendisine emanet edildiğini vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Partiden beni arayıp, aracı teslim alacağım söylendi. Heyecanlandım, duygulandım ve onore olduk. Genel Başkanımızdan Allah razı olsun. Ankara sokaklarında kendisi tur atmıştı. Şimdi Kayseri sokaklarında İl Başkanımız Serkan Tok Bey ilk defa aracı kullandı. Aracı ilk olarak Kayseri il beyinin kullanmasını istedim. Bu durumdan çok da mutluyum. Kayserimiz için büyük bir onur. Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Ben genel başkanımızla onur duyduğumuzu ifade ettim. O da 'Arabamız yabancıya mı gidiyor ki?' diyerek espri yaptı. Bu araç benim şahsıma hediye edilmiştir. Bu aracı Kayseri teşkilatlarımızla birlikte tüm Kayserimize hediye olarak kabul ediyoruz."



MHP İl Başkanı Serkan Tok da aracın manevi değerinin bulunduğunu, aracın bu nedenle önemli olduğunu vurgulayarak, "Daha 10 gün önce kıymetli büyüğümüz genel başkanımız Devlet Bahçeli tarafından kullanıldığı bir araç. Biz de burada genel başkanımızın vekili Baki Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Milletvekilimizin şahsına hediye edilen aracı teşkilat başkanı olarak ilk olarak bana aracı vermesi beni onore etmiştir. " diye konuştu.

Klasik otomobil tutkunluğuyla bilinen Bahçeli, Ankara'da tur attığı "06 BJK 001" plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini 6 Mayıs'ta Ersoy'a hediye etmişti.



