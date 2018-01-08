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Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklaması

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aydın, yaptığı yazılı açıklamasında, Bahçeli'nin açıklamasını...

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:12
Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklaması
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SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamasında, Bahçeli'nin açıklamasını "Türkiye düşmanlarının yüzüne atılmış okkalı bir tokat" olarak nitelendirdi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bekası ve milletimizin birliği için 15 Temmuz hain darbe kalkışması başta olmak üzere, birçok hususta yerli ve milli duruşunu sergileyen devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli, 2019 yılında gerçekleşecek seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağını açıklayarak bir kez daha milletin gönlünde taht kurmuştur. Bu birlik ve beraberlik anlayışının ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağı ve 2023 hedeflerimize daha sağlam adımlarla ulaştıracağı muhakkak bir gerçektir. Zira milli birlik ve beraberlik en güçlü silahtır. Şahsi veya parti çıkarlarını bir tarafa koyarak, 'önce vatan ve millet' diyen Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şahsım ve hizmet etmekten onur duyduğum Sivas halkı adına teşekkür ediyor, Rabbim, ülkemizin ve aziz milletimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum."

Anahtar Kelimeler:
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın
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