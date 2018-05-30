Bahçede yaralı bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

KONYA (AA) - Konya'da bir bahçede yaralı bulunan kadın, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Melike Güneş (59), merkez Meram ilçesi Ekmek Koçu Mahallesi Saadet Sokak'taki bir bahçede, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Güneş'i ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Vücudunun büyük bölümünde yanık bulunan Güneş'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, benzin bidonu, çakmak ve Melike Güneş'e ait olduğu sanılan yelek buldu.
Polisin soruşturması sürüyor.