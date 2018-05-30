Bahçede yaralı bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

KONYA (AA) - Konya'da bir bahçede yaralı bulunan kadın, tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Melike Güneş (59), merkez Meram ilçesi Ekmek Koçu Mahallesi Saadet Sokak'taki bir bahçede, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulundu....