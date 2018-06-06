Bahçede çalışan kadını

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bahçede çalışan kadının sırtına isabet eden kurşunla yaralandığı olayın, asker uğurlama eğlencesinde tabancayla havaya ateş edilmesi sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı.

Merkeze bağlı Özbağ beldesinde Aliye T'nin, bir süre önce bahçede çalışırken sırtına isabet eden kurşunla yaralanması olayını araştıran polis ekipleri, o tarihte belde merkezi dışında dağlık arazide asker uğurlama eğlencesi düzenlendiğini ve burada havaya silahla rastgele ateş açıldığını tespit etti.

Buradan aldıkları mermi kovanları ile Aliye T'nin sırtına saplanan çekirdeği inceleyen ekipler, kovanla çekirdeğin eşleştiğini belirledi.

Aliye T'nin yaralanmasına neden olan ve ateş açılmasının ardından havadaki seyrini tamamlayarak yere düşmesi nedeniyle “yorgun mermi” olarak adlandırılan mühimmatın ateşlendiği silahı kullandığı öne sürülen R.O. ve M.C, ifadeleri almak üzere emniyete götürüldü.