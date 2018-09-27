Bahçeci'den İtfaiye Haftası kutlaması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İtfaiye Haftası dolayısıyla 24 saat vatandaşın yardımına koşan itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir özveri ve fedakarlıkla vatandaşların yardımına koşan, her türlü doğal afette insana ve tüm canlılara siper olan itfaiye çalışanlarını kutladı.

İtfaiye ekiplerinin gerekli tüm teçhizatla donandığını ve günün teknolojik imkanlardınan en üst düzeyde faydalandıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"İtfaiye çalışanlarımız, insan ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olmaktadır. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Vatandaşlarımıza her anlamda önem veren bir anlayış çerçevesinde Kırşehir Belediyesi olarak, itfaiye ekiplerimizi üst düzeyde hizmet veren bir takım haline getirdik. 1914 yılında kurulan ilk yangın söndürme birimi olan itfaiyeler, 1923 tarihinde belediye hizmeti olarak kabul edildi ve belediyelere devredildi. İtfaiye Haftası dolayısıyla tüm itfaiye personelimize görevlerinde ve çalışmalarında başarılar diliyorum."