Bahçeci yol çalışmalarını denetledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan asfalt ve kilit parke çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayabaşı Mahallesi'ni ziyaret eden Bahçeci, burada belediye ekiplerince yapılan asfalt ve kilit parke taşı döşeme işlerini denetledi, birim müdürlerinden bilgi aldı.

Bahçeci, ziyaretinde mahalle halkıyla da bir araya gelerek, sohbet etti.

Göreve geldiklerinde kentin alt ve üstyapı sorunlarını belirlediklerini dile getiren Bahçeci, akabinde kısa sürede ihtiyaçların karşılanması için adım attıklarını ifade etti.

Bahçeci, Kırşehir'e ve her mahallesine vizyon, yeni bir kimlik kazandırmak amacıyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Külliyesi, meydanı, büyük parkları, terminali, asfalt ve kilit parkesi yapılmış yolları, şehir içi düzenlemeleri ile kentin her alanına hizmet yaptık. Altyapı problemlerinin çözümlemek için çok çaba sarf ettik. Vatandaşlarımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için daha iyi bir Kırşehir bırakmak adına azim ve kararlılıkla projeler ürettik. Mahalleleri ziyaret ediyor, burada sakinlerimize detaylı bir şekilde yaptıklarımızı anlatıyor, taleplerini alıyoruz. Türkiye zor günlerden geçiyor. Ekonomik sorunlar ve türlü türlü zarar vermek için yapılan baskılara rağmen bizler güçlü bir şekilde aşacağız. Bizler birbirimize sıkı sıkıya sarılarak, hep birlikte bu ülke için adım atarak, kısa sürede bu sorunları atlatacağız. Türkiye geçmişte sayısız sorun atlatmıştır, bunu da atlatacaktır."