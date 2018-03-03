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Bahçeci, üniversite ve lise öğrenci temsilcileriyle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’deki liselerin ve üniversitedeki bölümlerin öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, Neşet Ertaş Kültür Sanat...

03 Mart 2018 Cumartesi 18:27
Bahçeci, üniversite ve lise öğrenci temsilcileriyle buluştu
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’deki liselerin ve üniversitedeki bölümlerin öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde öğrenci temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Bahçeci, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ülkeyi vizyonu olan bir Türkiye haline getirdiğini, bu manada yerelde de kente hizmet sunduklarını ifade etti.

AK Parti öncesinde belediye başkanına ulaşmanın mümkün olmadığını, siyasetçilerin halkla bir araya gelmediğini anlatan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük başarısı nedir halkı dinliyor. Halkın ne istediğini biliyor. Siyasetçiler patronu halkıdır. İşimizi iyi yapmak zorundayız. Biz siyasiler halkı mutlaka dinlemeliyiz ki bir sonraki seçimde tekrar bizi görev başına getirsin. 2009 yılından beri çalışmalarımız hakkında bilgilendirme sunumu yapıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız işlerin hesabını veriyoruz. Hesap verebilme ve istişare edebilmek çok önemli. İstişare olmadan doğru kararı veremezsiniz. Vatanı olmayanın geleceği olmaz. Vatanın olamayanın namusu ve inancı olmaz. İkinci sıraya şehrinizi koyun. Bu şehir ne kadar güzel olursa hepimizi ilgilendiriyor."

Anahtar Kelimeler:
KırşehirKırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci
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