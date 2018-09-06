Bahçeci esnafa çalışmalarını anlattı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, istişare toplantısında esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçeci, Atatürk Caddesi'nde tamamlanan alt ve üstyapı çalışmaları ile ilgili esnaf ve vatandaşlarla istişare toplantısı yaptı.

Atatürk Caddesi'ndeki çalışmalar süresince gösterdikleri sabırdan dolayı esnafa teşekkür eden Bahçeci, kent genelinde işlerin büyük çoğunluğunun bittiğini, alt yapı ile başlayan süreçte cadde düzenlemelerinin tamamlandığını dile getirdi.

Zor bir süreçten geçerek, belediye başkanlarının çok cesaret edemediği projelere imza attıklarını dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yol ve kaldırım projelerinin her bir alanını projelendirdik. Projeleri yaparken de birinci sıraya insanı koyduk. Modern bir şehirde yaşamak istiyorsak, düzenli ve mutlu olduğumuz bir şehirde yaşamak istiyorsak bu alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Alt ve üstyapı alanında önemli projelere imza attık. Bunun faydasını uzun vadede Kırşehir çok iyi görecektir. Öncelikle alt yapı sorunu yaşanmayacak bir şekilde bütün alt yapımızı yeniledik ama burada yaptığımız iş ile, caddelerimize yaptığımız iş ile de granit bazalt kaldırımlarla, beş kat asfaltla, peyzajı, bisiklet yolları ile her şeyiyle Türkiye’de bütün şehir merkezi ile çalışmasını yapan başka bir şehir yok. Bütün şehirlerin ana sorunu trafiktir. Neredeyse insan sayısı kadar araba oldu. Trafik durumuna baktığımız zaman alışkanlıklarımızdan vazgeçmiyoruz."



