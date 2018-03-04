Bahçeci belediye çalışmalarını anlattı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kadın Kolları il ve ilçe teşkilatlarına belediye çalışmalarını anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bahçeci, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlene değerlendirme toplantısında, AK Parti Kırşehir il ve ilçe kadın kolları yönetimleriyle bir araya geldi.

Bahçeci, toplantıda yaptığı konuşmada, dokuz yıldır görevde bulunduklarını, bu süre boyunca faaliyet sunumlarıyla toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini ve onların görüşlerini aldıklarını aktardı.

Ayrım yapmadan toplumun herkesimini dinleyerek kendilerine en doğru istikameti çizme fırsatı bulduklarını ifade eden Bahçeci, şunları kaydetti:

"Şehrimizi her yerde en iyi şekilde temsil etmeye gayret ederken de sizlerin görüşlerini alıp kendi istikametimizi belirlemeliyiz. Hizmetin ve yapılan işin şehre katkının konuşulduğu bir kent olmamız lazım. Biz bir hizmet çıtası koyduk, bundan sonra gelecek herkes bizden daha fazla üretmek zorunda ki toplumun gözüne girsin. Kırşehir’in geleceği adına bizler inisiyatif almaya devam edeceğiz. Bu şehir hepimizin, bu şehir güzelleştikçe bundan hepimiz fayda görüyoruz."