Bahadın’da yol çalışması

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesi Bahadın Belde Belediyesi, yollarda kilit parke döşeme çalışmasına başladı.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bozulan yollarda kilit parke çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Çalışmaların havaların yağışlı geçmesinden dolayı biraz geciktiğini anlatan Özcan, "Beldemizde asfalt olmayan yollarımızın tamamına kilit parke döşenmektedir. 30 bin metrekare olacak kilit parke uygulamasının, bin metrekaresi tamamlanmıştır. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir." diye konuştu.