Bahadın’da mezarlık temizliği

YOZGAT (AA) - Sorgun’un Bahadın belde mezarlığı imece usulüyle temizlendi.



Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkini 2014 yılında başlattıkları imece yoluyla mezarlık temizliğinin gelenek haline geldiğini ve bu yıl da imeceyle kasaba mezarlığının temizlendiğini belirtti.

Bir kentin temizliği kadar mezarlıklarının temizliğinin de önemli olduğunu, ölülerine değer vermeyen toplumların, dirilerine de değer vermeyeceğini vurgulayan Özcan, "Beldemiz halkı bu gibi konularda oldukça duyarlıdır. 'Evveli olmayanın ahiri olmazmış' özdeyişinden yola çıkarak mezarlığımızı temizledik. Yapılan mezarlık temizliği bizlerden ecdadımıza karşı bir saygıdır. Bu çalışmaya katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

