Bahadın Belediyesine itfaiye aracı hibe edildi

YOZGAT (AA) - Sorgun'un Bahadın Belediyesine Türkiye Belediyeler Birliği tarafından itfaiye aracı hibe edildiği bildirildi.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, yaptığı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliğince belde için 750 bin lira değerinde itfaiye aracı temin edildiğini dile getirdi.

İtfaiye aracını 30 Ağustos'ta teslim aldıklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Bahadın, bu anlamlı günde güzel bir hediyeye sahip oldu. Türkiye Belediyeler Birliği, İç Anadolu Belediyeler Birliği aracılığıyla son teknoloji ve son model, 5 tonluk bir itfaiye aracı hibe etti. Bu hibede desteklerini bizden esirgemeyen başta Türkiye Belediyeler Birliği yetkilileri olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu araç sadece kasabamıza değil tüm yöremize hizmet verecektir. Hayırlı uğurlu olsun."

