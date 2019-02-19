Bahadın beldesinde kilit parke çalışması

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediyesi tarafından 2018'de 58 bin metrekare kilit parke döşendi.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, göreve geldiği günden u güne kadar beldenin yol, su ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptığını söyledi.

Özcan, "Beldemizin öncelikli sorunu yoldu. Cadde ve sokakları çamurdan kurtarmak adına geçen yıl 58 bin metrekare kilit parke yaptık. Planlarımız çerçevesinde öncelikle ana yolların kilit parke yapımını tamamladık. Sonra da özel talepleri yerine getirdik." dedi.

Özellikle yaz aylarında belde ve mahallelerde yaşanan su sorununa da değinen Özcan, Bahadın merkez ve mahallelerde bulunan bir çok çeşmede suların kesildiğini, geçen yıl bir çoğuna açılan kuyularla su takviyesi yaptıklarını da sözlerine ekledi.

